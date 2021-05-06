朋億(6613)第1季合併營收7.86億元，年減16.6％，除了傳統淡季外，也因兩岸居家檢疫防疫政策及工作天數減少，影響營收認列。獲利部分，3月底完成取得銳澤實業51.31％股權，在會計處理認列變更為合併法，一次性認列再衡量投資損失共0.14億元，影響每股稅後盈餘0.4元，總計第1季稅後淨利0.65億元，年減近3成，每股稅後盈餘1.91元。

朋億第1季大陸、台灣地區營收比重分別為60％、35％，第1季業務出貨組合調整，毛利率22％，較去年同期18％增加，在營業費用上，因去年同期有大陸政府補貼租金、五險一金等補助，且為擴大營運規模並陸續增聘新員工，使得第1季營業利益率為10％。

第2季在半導體大廠擴充資本支出，加上大陸政府持續加大推動半導體產業自主化，朋億新接訂單逐步增加，目前新案包括武漢(長江存儲-擴充工程多案)、合肥DDIC晶圓廠、北京中芯12吋廠及台灣高階封測廠、中油油氣回收案，兩岸在手訂單年增率達1成以上，預期第2季營運將明顯回升。另外，併入銳澤實業展開雙方策略合作、資源整合效益，營收加計銳澤可望增加2到3成。

(時報資訊)