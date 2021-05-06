精誠(6214)公布第1季財報，單季營收73.51億元，創歷史新高，年增27.65％，合併稅後淨利為5.04億元，年增741.63％，為歷年同期新高，每股盈餘2.03元。

公司指出，第1季營運走高，主要貢獻來自於代理加值大型專案，包括因應遠距辦公趨勢，為金融業客戶導入RPA機器人流程自動化等；另外在爭取政府大型專案上也有所斬獲，像是因應前瞻基礎建設計畫以及國家資安布局的離岸風電資安系統建置，也為營收獲利帶來貢獻；而精誠近年來投資鼎盛資科、宜誠、台灣資服等產生的綜效也是第1季營收、獲利成長主要原因。

精誠指出，第2季本業經營穩健成長，整體動能表現樂觀，精誠也將瞄準各產業商機，發展策略成長計畫，包括針對資安領域，鎖定醫療、綠能、5G等場域提供戰情服務，另外，透過資安聯盟與海外策略布局，爭取海外商機。

在綠能科技、再生能源方面，聚焦提供節能減碳、創能、儲能與系統整合方案，用科技力支持台灣發展綠色生態；針對零售服務業，除將掌握服務自動化商機，也將推出電商服務平台與Martech應用，助攻零售服務業賦能行銷數據，另也將放大微服務、雲服務力，滿足政府與企業不斷增長的數位轉型需求。

(時報資訊)