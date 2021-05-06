中央流行疫情指揮中心昨天頒布疫苗接種假，讓全國民眾能向僱主請兩天假去打疫苗，不過不支薪的規定卻引來民怨，許多民眾抱怨沒誠意，今天台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會、台灣護理產業工會聯合發表聲明，表示不支薪的疫苗接種假，等於是變相讓僱主扣全薪，還不如請病假。

聲明中指出，仔細觀察相關規範，現行「勞工請假規則」便已有病假扣半薪的規定，指揮中心特別制定的疫苗接種假，反而讓雇主可以「不支薪」，也就是「扣全薪」，對勞工來說不見得有利。

工會解釋，許多醫院並未有全勤獎金的設置，所謂「考績」也是看綜合表現且經常沒有透明的評分依據，所以不影響全勤獎金、不扣考績的誘因未明，反而是「不支薪」的部分讓工會擔憂，正好讓醫院找到扣員工薪水的理由。

工會再次強調，防疫是全民的期待，更是醫護人員不可推卸的責任，任何有利於集體防護的措施，工會都樂觀其成。此時正值國內疫情再度升高之際，呼籲政府重申施打疫苗必要性的同時，亦能給醫護一個完善的「全薪疫苗接種假」！

(中時 )