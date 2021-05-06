行政院院長蘇貞昌之女、民進黨立委蘇巧慧日前領銜提案修正《公投法》，4日在立院院會完成一讀付委，引起國民黨團強烈批評。媒體人「逆風的烏鴉」指出，該提案連署名單囊括民進黨各派系，可見這是黨內跨派系、跨府院黨的共同意見，為的就是要完全阻絕公投對民進黨永續執政的殺傷力，即「永久的處決公投」，好達成「永續執政」的目標。

根據《中國時報》4日報導，蘇巧慧等人提案修正《公投法》，增訂公投連署人名冊應親自簽名、附身分證影本規定， 4日在立院院會中完成一讀付委。國民黨團表示，前副總統呂秀蓮曾說：「強迫要求附身分證影本，就是變相嚇阻人參與公投。」痛批蔡政府執政不到5年，就當起「公投殺手」、「民主蟑螂」，要將綠營前輩蔡同榮努力爭取成果徹底打爛，並質疑「公投不在籍投票法」與2018年底就完成的公投電子連署系統，為何至今都沒下文？

「逆風的烏鴉」5日在臉書發文表示，民進黨立委又提了公投法修正案，不管他們說在多理由都不用信，真實理由就是只有一個：要完全阻絕公投對民進黨永續執政的殺傷力；換句話說，就是要永久的處決公投。「逆風的烏鴉」直言，他從提案人、連署人派系分布看出民進黨「處決公投法」修正案端倪。這個案子，有3個提案人，16個連署人，看起來不多，但若逐一拆解，就可以發現其中奧妙，絕不只是這不到20個立委的意見，而是民進黨跨派系、跨府院黨的共同意見。

「逆風的烏鴉」指出，首先看提案人：領銜的是蘇巧慧，除了蘇系，更重要的是，她是蘇貞昌的女兒，代表的就是行政院最高層的看法。第2個提案人是林昶佐，他是爵卿（覺青）、側翼代表。第3個是王美惠，她是英系。也就是說，提案人橫跨府院，還有「外圍力量」。再來看連署人，連署人數最多的派系，是正國會，總共有賴惠員、陳瑩、莊競程、黃秀芳、吳琪銘、陳秀寶6個（吳琪銘同時也是一邊一國連線成員）。其次是新潮流和英系，新潮流有林宜瑾、沈發惠、吳思瑤3個，英系有邱泰源、蘇治芬和羅致政3個，其餘蘇系有張宏陸、菊系有邱志偉，大概除了海派，主要派系都到得差不多了。

對此，「逆風的烏鴉」強調，很巧妙的，連署人還有伍麗華和洪申翰。這2個不是派系代表，是「弱勢團體」代表，前者代表原住民，後者代表民間團體。19個人，大概把民進黨的光譜全包了。可見蘇巧慧這個提案，就是民進黨從府院黨、黨中央到側翼共同發動，所標示的，就是民進黨的下一個目標：永續執政。綜觀現在政治情勢，能威脅民進黨政策的，只有公投而已，不殺公投要殺什麼？

(中時新聞網)