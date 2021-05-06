SpaceX「星艦」（Starship）SN15原型艦5日升空並成功降落

歷經4次大爆炸後，馬斯克（Elon Musk）的SpaceX「星艦」（Starship）SN15原型艦5日終於成功降落德州波卡契卡（Boca Chica）。

據CNBC新聞網5日報導，SN15飛上達10公里的高空，並順利降落。它一降落，馬斯克就推文道，「星艦按計畫降落了！」

「星艦」是為了運送貨物和人類到火星和月球的殖民而設計，儘管SN15當天降落後冒出小火，但幾分鐘後就控制住火勢。而在SN15之前發射的SN8、SN9，SN10和SN11原型雖然都成功升空，但都因爆炸摧毀。其中SN8和SN9在設法降落時爆炸，SN10是在降落後幾分鐘爆炸，而SN11則是在降落前瞬間爆炸。

5月稍早，美國國家航太總署（NASA）和SpaceX簽下近30億美元（近837億台幣）合約，以打造「星艦」的登月版，好搭載太空人登陸月球，從事以希臘神話月神阿提米絲（Artemis）命名的登月計畫。

SpaceX「星艦」（Starship）SN15原型艦5日終於成功降落的慢動作畫面

儘管SpaceX繼續研製「星艦」，但在亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）藍源（Blue Origin）公司，還有萊多斯控股公司（Leidos Holdings Inc）旗下的子公司達尼提斯（Dynetics）向NASA提出抗議後，人類登月系統（HLS）計畫已暫停。

(中時新聞網)