國民黨公投議題小組日前開會，決定舉辦81場幹部訓練宣講，全力衝刺8月28日反萊豬等4項公投案過關，其中南投場由爭取參選南投縣長的立委許淑華主持，針對如何提升投票率的策略，許表示，等到黨主席選舉後，國民黨將不排除舉辦大型的投前之夜，並結合目標相近的公民團體，將公投表決轉化為人民對蔡政府不滿的宣洩出口，相信有望提升投票率。

距離828公投投票日還有3個月多的時間，據《中國時報》3日報導，國民黨公投議題小組3日開會，決定原訂舉辦73場幹部訓練宣講，將增至81場以上，4日在新竹市、南投縣正式起跑；黨主席江啟臣強調「公投是全黨的事」，指示幕僚邀意見領袖，包括前主席朱立倫、智庫副董事長連勝文及中廣董事長趙少康等黨內意見領袖擔任講師，全力衝刺4項公投過關。

其中，南投場將由許淑華主持，許淑華5日接受港媒《中評網》採訪時表示，現在國民黨每個區域立委都會針對自己的選區舉辦講習，並動員支持者和基層黨員，一起加入宣傳行列；同時，現在也配合黨部工作小組分工，透過分組方式做有系統的深度宣傳，激起人民的投票意願。

對於如何刺激人民投票意願，許淑華表示，現在宣傳公投的策略，是國民黨每一個區域立委，先針對各自的選區主辦講習，在反萊豬公投議題上，許指出，萊豬因為今年1月1日開放進口後，距離公投連署、成案時間較長，所以議題恐容易冷卻，因此國民黨希望此時可以藉由地方宣傳，維持反萊豬的氣勢，把熱度延續至828公投表決日。

(中時新聞網)