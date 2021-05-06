日本桌球天后福原愛，與高帥男同遊橫濱爆出不倫戀，老公江宏傑眼見難以挽回婚姻，已心死向法院提出離婚，雖然福原愛兩度道歉並否認不倫關係，仍難被外界諒解，對此，日本多位媒體人認為關鍵點在於福原愛「從沒召開過記者會」。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，多位媒體人針對福原愛不倫一事進行討論，認為儘管爆發不倫疑雲，福原愛在台灣人氣依舊很高，直到坦承和男子相約同遊橫濱，民眾支持度才逐漸下降，而她爆出不倫醜聞之後，僅透過雜誌專訪解釋，而召開記者會給人想誠實回應的態度，因此成為關鍵敗筆原因，此外，福原愛過去給人「純情愛哭包」的既定印象，如今身陷入不倫疑雲，落差太大才引發外界質疑。

不過也有人指出召開記者會恐怕適得其反，像是日本藝人渡部建和佐佐木希結婚，被視為人生勝利組，卻接連爆出殘障公廁約砲、劈腿6女等醜聞，爆發不倫戀後神隱將近半年，才召開記者會為出軌風波道歉，結果慌張挨罵的模樣，依舊無法獲得社會大眾諒解，演藝事業幾乎停擺的他，更被網友直擊疑似在東京魚巿場兼差搬運海膽，對照過往風光模樣不勝唏噓。

雖然福原愛與江宏傑正式開打跨國官司，爭奪小孩扶養權，由於福原愛情勢較為不利，推算可能必須付出2億日圓，約5140萬台幣的扶養費問題，可分期20年支付，不過日媒《週刊女性》爆料，福原愛疑似握有記錄著被江宏傑言語霸凌細節的筆記本，可能成為她贏得官司的秘密武器，更傳出會繼續爭取孩子撫養權。

江宏傑心死訴請離婚！福原愛現況曝光「全都失去了」 孩子撫養權戰將開打？

(中時新聞網)