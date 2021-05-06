小編今天（6日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是貨櫃三雄股價狂飆、市值大提升，於6月初的台灣50指數成分股定期審核中，亦浮現進榜可能，航運航空族群人氣股同納兩大指數成分股題材正式鳴槍。

【1】台灣50、MSCI成分股 海、空躍龍門

MSCI明晟半年度調整將在台灣時間12日登場，兆豐國際投顧點名陽明、華航、萬海有機會挑戰新納成分股；加上貨櫃三雄股價狂飆、市值大提升，於6月初的台灣50指數成分股定期審核中，亦浮現進榜可能，航運航空族群人氣股同納兩大指數成分股題材正式鳴槍。

【2】友達400億大型聯貸案 啟動

友達月初已正式啟動金額400億元的大型聯貸案招募，這是今年以來僅次於台塑集團越南河靜鋼廠的超大型聯貸案，目前已知聯貸案將由台銀、一銀共同出任管理銀行，近期內將對全體國銀召開說明會，啟動籌組。

【3】小資族股利 可按8.5％抵減稅額

勤業眾信（Deloitte）會計師事務所5日指出，若為適用級距為5％的小資族，也就是個人收入低於94.8萬元者，領取股利可按8.5％計算抵減稅額，因適用5％綜所稅率，等於股利部分可額外創造出3.5％的抵減稅額，可有效節稅。

【4】景氣來勁 軍公教調薪呼聲高

明年軍公教調薪有望！主計總處日前發布今年第一季經濟成長率衝上8.16％，強勁復甦；朝野立委5日在立法院齊聲建議明年軍公教應調薪。有立委表示，希望將軍公教明年調薪列第一優先，這是不分黨派朝野立委的心聲。

【5】葉倫否認升息說 美股回穩

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周二先後在兩場公開演說對於升息的說詞反覆不定，造成美股投資人不安心。她澄清並不是預測美國將升息，美股周三早盤因而回穩小漲。這也凸顯在美股位於歷史高檔之際，投資人對於通膨或升息消息無比敏感。

(中時新聞網)