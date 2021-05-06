美國能源資訊局（EIA）周三（5日）公布報告顯示，上周（截至4月30日為止）原油庫存大減800萬桶，高於市場預期的減少390萬桶。

美國上周原油庫存暴跌800萬桶至4.851億桶。至於美國石油協會（API）周二（4日）報告則顯示，美國上周原油庫存減少770萬桶。

EIA數據亦顯示，上周汽油庫存增加70萬桶，市場預期為減少50萬桶。至於蒸餾油上周庫存減少290萬桶，市場預期為減少160萬桶。

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(工商 )

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