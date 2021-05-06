美上周原油庫存意外大減 09:172021/05/06 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國能源資訊局（EIA）周三（5日）公布報告顯示，上周（截至4月30日為止）原油庫存大減800萬桶，高於市場預期的減少390萬桶。 美國上周原油庫存暴跌800萬桶至4.851億桶。至於美國石油協會（API）周二（4日）報告則顯示，美國上周原油庫存減少770萬桶。 EIA數據亦顯示，上周汽油庫存增加70萬桶，市場預期為減少50萬桶。至於蒸餾油上周庫存減少290萬桶，市場預期為減少160萬桶。 大立光4月營收 雙減 受疫情隔離 七大稅目可延繳 (工商 ) #原油庫存 #上周 #大減 #EIA #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元回跌 紐約棉花反彈小漲 10:002021/05/06 財經 中鋼：協助中下游廠商及早因應 04:102021/05/06 財經要聞 《商情》交投淡靜 新加坡橡膠小漲 10:002021/05/06 財經 新竹縣市經濟旺 奪全國金牌獎 04:102021/05/06 地方新聞 《半導體》瑞昱法說報佳音 外資續喊買、目標價666 09:432021/05/06 財經 《觀光股》華園Q1每股虧0.36元 擬出售起家厝六合館 08:352021/05/06 財經 國泰金 蟬聯亞洲傑出公司治理獎 蔡宏圖 二度勇奪亞洲企業領袖獎 04:102021/05/06 話題觀察 《國際產業》愛迪達賣Reebok 傳下周一投標 10:172021/05/06 財經 1分鐘讀財經》航運大爆發 有望納台灣50、MSCI成分股 08:272021/05/06 財經 社評／中美政冷經熱的矛盾關係 04:102021/05/06 焦點新聞 《遠見》CSR獎 國泰金三度獲ESG綜合績效類首獎 04:102021/05/06 話題觀察 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 「親戚買這檔4次都賠錢很火大 」 謝金河曝他敗在4個字 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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