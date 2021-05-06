飯店業者華園(2702)董事會通過2021年首季合併財報，雖受疫情影響仍處虧損，但虧損幅度持續收斂，每股虧損0.36元。同時，公司決議擬視營運狀況，以適當價格處分位於高雄市前金區的「起家厝」六合本館土地建物，惟尚須經6月16日股東會通過才可進行。

華園大飯店六合本館1958年創立開業，於1965年股票上市，歷經1967年及1976年二期擴建後，目前共有270間客房。集團1997年進軍美國加州投資飯店，目前共有2處度假型、3處商務型飯店，台灣亦在2018年11月開出草衙道分館，設有96間客房。

由於新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球觀光產業，華園2020年合併營收7.41億元、年減51.21％，為近6年低點。營業虧損1.99億元，加上業外虧損擴大，使稅後虧損達2.7億元、每股虧損2.45元，均創歷年新低。董事會決議不配發股利。

華園2021年首季合併營收1.6億元，季減5.21％、年減42.42％，營業虧損0.58億元，幅度季減6.91％、年增近3.36倍。不過，稅後虧損0.4億元，幅度雖年增近3.36倍、但季減達71.28％，每股虧損0.36元，表現為近1年最佳。

為活化資產並降低負債，以改善財務結構及充實長期營運資金，華園5日晚間召開重訊記者會，宣布董事會5日決議通過處分土地及建物案，擬視營運狀況以適當價格處分位於高雄市前金區後金段454、454-1、454-2地號土地及15建號建物，即「起家厝」六合本館。

為審慎進行活化資產，並考量各項程序完備、兼顧全體股東最大權益，華園擬待6月16日股東常會決議通過後，授權董事長依市場狀況及2家鑑價結果遴選適合買主，並依據公司取得或處分資產處理程序規定，辦理作業及合約簽訂等事宜，並按實際進展公告申報。

華園去年底法說時指出，營運已在去年第二季落底，但後疫情時代復甦動能不確定性仍高，需視疫苗接種效果、邊境管控解除時間等因素而定。公司將以4策略續求突破，包括開出館外餐飲品牌「獅寶煲」多角化發展，同時在美國將伺機尋覓優質標的、持續拓點布局。

(時報資訊)