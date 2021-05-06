興櫃公司109年度財報出爐，根據櫃檯買賣中心統計，每股盈餘超過一個資本額(10元)的公司共有7家，其中圓點奈米(6797)每股盈餘達32.58元，高居興櫃公司之冠，敏成(4431)及眾智(6819)分別以每股盈餘16.46元、14.93元居第2名及第3名。

興櫃公司應申報109年度財務報告家數為260家，均已完成公告申報作業；根據櫃買中心統計，260家興櫃公司109年度整體營收總計約4583億元，較108年成長51億元，成長幅度約1.12%，109年度整體獲利總計約242億元，較108年增加151億元，成長幅度約163.87%，其中半導體業較去年之營收增加182億元、成長26.64%、獲利增加112億元、成長達3076.21%，於各類股族群中表現出色。

在每股盈餘(EPS)方面，109年賺超過一個股本(EPS超過10元)公司共有圓點奈米、敏成、眾智、綠界科技(6763)、瑞鼎(3592)、洋基工程(6691)、八方雲集(2753)7家；EPS為5元以上未達10元的公司計有24家；2元以上未達5元的公司計有48家；合計79家公司EPS達2元以上，占全部興櫃公司30.38%。

櫃買中心表示，興櫃公司109年度獲利公司家數計169家，占整體興櫃公司65%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

(時報資訊)