時序來到5月，梅雨季進入暖身階段，但先前預告的3波鋒面，如今恐怕因副高壓擋路靠近不了台灣，對水情幫助有限。氣象專家吳德榮指出，本周末鋒面滯留台灣北部海域，僅西南部有零星降雨；未來一周降雨以午後對流為主，對紓解旱象「聊勝於無」。

昨午前最高溫衝到37.9度（高雄內門），為午後對流降雨增添基礎。今鋒面東移，台灣地區受鋒面後的冷空氣影響，低溫稍降。

根據預報，今、明兩天天氣轉多雲時晴，白天溫暖早晚偏涼、日夜溫差大，局部山區中午過後有陣雨甚至雷雨。今各地氣溫：北部18至31度、中部18至33度、南部20至35度、東部19至33度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指下波鋒面滯留海上，碰不到台灣陸地，想期待鋒面帶來的水氣恐怕不是很樂觀。他指出，下周一（10日）起鋒面北移，各地恢復「白天熱如夏」，僅西南部沿海清晨有零星降雨。

未來一周天氣型態將以午後對流為主，且局部、短暫，缺乏徹底紓解旱象的能力。不過吳強調，午後雖取代鋒面，至少會連續下個好幾天，「或多或少總是有一些降雨會進到部分水庫集水區，聊勝於無。」

(中時新聞網)