媒體人黃暐瀚的母親昨(5日)上午驚傳遭疑似酒駕的美髮師撞倒，最後傷重不幸身亡，而黃暐瀚得知此事後，第一時間先將早上主持工作完成，再趕往台中奔喪。對此，前美女主播蕭彤雯昨(5日)發文，寫下聽聞此事後想起的一段弔古戰場文，直指文意是上諫君主要懂得苦民所苦，「輕法縱容犯罪，就是『你不殺伯仁、伯仁卻因你而死』，更有愧於人民所託。」

蕭彤雯昨心酸表示，昨天一整天一直想起弔古戰場文的最後一段文字，該文全文講述憂國憂民的心情，不忍因為戰爭讓很多人失去家人，許多父母因此失去孩子，而為人父母將孩子從小細心呵護養育長大，捨不得讓孩子嚐到一絲傷痛，無奈最後枉死沙場，話鋒一轉，蕭彤雯說：「其實子女對父母的心何嘗不是如此？」

蕭彤雯發文。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

蕭彤雯進一步補充說，身為孩子的終於長大站穩了自己，以為終於可以讓父母安享晚年，然而父母年紀漸長，隨之而來的是不再健康的身體，這點「已讓子女捨不得、戰戰兢兢。最後竟枉死街頭，試問誰能不痛？不恨？」想到此，蕭彤雯痛心說：「我說不出節哀二字，因為這種痛實在太痛。我只能為我的朋友、優秀的新聞同業黃暐瀚祈福」。

岑永康發文。（圖／翻攝自岑永康臉書）

最後，蕭彤雯指出，她一開始所提的弔古戰場文原本是為了勸告在位者能珍惜人民生命，時至今日希望能發揮一樣的作用，她呼籲上位者別再輕法縱容犯罪，有愧於人民所託，並強調「真心企盼不再有心愛的親人枉死街頭」，「酒駕零容忍」。另一位媒體人岑永康也發文說：「我與哀哭的人同哭 de 台北」，有人問他發生什麼事，他沉重回應：「好友的母親，清晨遭酒駕撞死」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)