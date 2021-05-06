母遭賓士男撞亡！ 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

中市方姓美髮師5日凌晨3時許，駕駛賓士車撞倒媒體人黃暐瀚的7旬母親，並拖行送醫不治，方男肇事後不但未報案，竟走進超商買啤酒喝，疑企圖製造非酒駕假象。台中地檢署檢察官漏夜進行複訊後，認為方男涉犯酒駕不能安全駕駛而致人於死罪嫌重大，且有事實足認有勾串證人、滅證及逃亡之虞，聲請羈押禁見，經法院今天裁定收押禁見。

媒體人黃暐瀚的7旬母親遭方姓美髮師駕駛賓士車撞死，方男肇事後不立刻報警，竟到附近超商買啤酒喝，警方到場，方男酒測值近0.40，檢方複訊後聲押禁見獲准。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

警方調查，方男與友人在KTV歡聚後，5日凌晨3時28分駕賓士車行經台中市東興路1段、樹義1巷路口時，疑車速過快，撞上出門運動過馬路的黃母，黃母遭拖行超過50公尺，頭部重創、身體多處骨折，當場無生命跡象，送醫不治。

車禍發生時，附近目擊民眾立刻報案，看到肇事的方男竟走進超商買啤酒喝，疑似想逃避酒駕刑責。警方到場，方男酒測值近0.40。

方男到案否認酒駕，辯稱現場燈光太暗，沒看到有人，並說因太驚嚇，才會買啤酒壓驚。警方在方男的賓士車上找到1個幾乎喝完的空保特瓶，檢驗殘液發現為毒品調製的飲料，他否認施用毒品，警方已對他採檢，將驗尿釐清方男是否酒駕、毒駕或使用管制藥品

檢察官漏夜複訊後，認為他有逃亡、滅證之虞，聲請羈押禁見。經法院開羈押庭裁定收押禁見。

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(中時 )