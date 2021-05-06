華航機師染疫及諾富特飯店群聚案，由於確診者足跡遍及北中南，讓不少地方父母官將責任指向中央反應慢半拍，行政院院長蘇貞昌則持續擁護衛福部部長陳時中，強調若國人同胞不配合，「陳時中就算是神仙也都做不到」。此話一出，讓藥師林士峰相當氣憤，痛批蔡政府口罩政策施行以來，實際上對未依規定戴口罩者開罰次數不多，導致前線店家難以面對違規民眾，守規矩的店家甚至反遭民眾撻伐，如今蘇將責任甩鍋給全國人民，「都不會覺得害臊嗎？」

根據《中國時報》4日報導，蘇貞昌、陳時中出席衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，會前接受媒體堵訪時蘇提到，台灣防疫世界第一，但政府會做事之餘也要國人同胞配合，「例如有人明明知道政府訂的SOP是這樣，他卻趴趴走；有的單位場所，明知道政府要求要實名制，卻沒做到；有的人身份工作性質敏感重要，卻沒向醫師報告，若是這樣老實說一個陳時中就算是神仙也都做不到。」

對此，林士峰5日在臉書發文直言：「蘇揆，您們這樣甩鍋給全國人民，都不會覺得害臊嗎？」林質疑，「捫心自問，您們實施口罩政策之後，有開罰過幾次？」痛批政府就這樣讓他們前線的店家，面對不守規定的民眾，卻毫無作為，導致守規矩的店家面對過無數次民眾的質疑，甚至掉單、被負評態度不佳。

林士峰進一步指出，少部分民眾會說：「為什麼你們這邊一定要戴口罩，別間店不用？你們那麼麻煩，下次我要換間消費。」不僅如此，林更強調，這次本土疫情再起，最大的問題劍指防疫旅館分艙分流不確實，在去年8月蔡政府不顧眾人反對，拍板放寬分艙分流規定時，就已經埋下今日危險的火種。

(中時新聞網)