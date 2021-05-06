圖為諾富特飯店4月29日清空所有住宿人員的畫面。（資料照片）

華航、諾富特飯店群聚引發各界關注，截至昨(5日)止，已有28人確診。名醫沈政男昨(5日)對此在臉書直言，其實只要有一些流行病學知識就能推論，此次群聚就是因為居家檢疫天數從7+7改成5+9，又改成3+11，而給了病毒可乘之機；他更稱，「真的不要再神化指揮中心了，如果不是台灣人自己建造的口罩大神，凌空護衛大家，病毒早就在社區傳得亂七八糟了」。

沈政男5日在臉書表示，或許有人會問，為什麼去年三月以後，貨機師就是3+11，卻沒有釀成群聚？這牽涉到國外疫情，當歐美染疫人數逐漸增加，台灣機師帶回病毒的機會也增加，因此去年3+11沒事，不代表今年也沒事，「不信的話，去驗長榮機師的抗體就知道，很可能也有人染疫，只是沒釀成群聚」。

沈政男指出，所以說今後如果繼續沿用3+11，再次爆發機師群聚的機會還是存在，怎麼辦？陳時中說改成14+0，華航就會倒，其實可以先改回7+7，因為隔離7天已可涵蓋7成病例的潛伏期，再加上確實自主管理7天（或派飛），讓機組員知道可能有偽陰性，就可避免類似群聚，且事實上經過此次事件，機組員也知道，如果檢疫太短，最可能受害是他們的家人！

沈政男提到，「5日沒有再傳出本土新增病例，讓人鬆了一口氣，病毒顯然沒有在社區擴散，因為最近一個病例，案1153在4月29日出入餐廳酒吧，至今已7天，如果有造成病毒擴散，應該也會冒出幾個病例才是」。

另外，沈政男說，案1112的跳舞阿公以及清真寺，目前都沒有傳出社區感染，顯然台灣的R0值(病毒基本再生數)依然小於一，而且小很多，讓病毒傳不開，「總之，一再證明，病毒在台灣社區不容易傳開，原因就是大家戴口罩與警覺性夠高，於是成了指揮中心屢次漏接病毒的麥田捕手。」

沈政男認為，「真的不要再神化指揮中心了，如果不是台灣人自己建造的口罩大神，凌空護衛大家，病毒早就在社區傳得亂七八糟了。華航群聚如此，部桃群聚亦然，這兩個群聚其實都有機會造成恐怖的社區傳播，但都被台灣社區的低R0值擋了下來。且這兩個群聚只要有一個沒擋下來，很多人都會沒官可做了。」

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(中時新聞網)