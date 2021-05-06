與嘉南大圳同樣有百年歷史的六甲菁埔埤抽水站。（台南市文化資產處提供／曹婷婷台南傳真）

嘉南大圳灌溉水路綿延超過1萬6000公里，是台南市公告文化景觀，也是世界遺產潛力點之一。（台南市文化資產處提供／曹婷婷台南傳真）

嘉南大圳灌溉水路綿延超過1萬6000公里，是台南市公告文化景觀，也是世界遺產潛力點之一。（台南市文化資產處提供／曹婷婷台南傳真）

台灣有18處世界遺產潛力點，烏山頭及嘉南大圳是其一，文化部次長李連權表示，文化部預計花3年加強推廣18處世遺文化潛力點，11月甄選10條文化觀光路線包裝國旅及國際觀光遊程；台南市文化局也將串聯烏山頭與嘉南大圳及年底將完工的隆田文化資產體驗園區，深化台南唯一世遺潛力點的文化觀光含金量。

「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」於2009年獲台南縣政府公告登錄為台南首處文化景觀，因該景觀具世界級文化資產豐厚紋理及水利工法，也獲文化部評選為台灣世界遺產潛力點之一。台灣因非聯合國會員，無法申請世界遺產，但文化部計畫花3年時間，將18處世遺潛力點推上國際。

李連權說，台灣防疫有成，疫情相對國際穩定，表現也獲國際肯定，文化部將甄選10條融合在地文化特色、有內涵的遊程，預計11月就會對外正式公布，並從國內旅遊先行推廣，待疫情解除，就能將遊程推向國際。

他說，目前受限全球疫情，國際大門仍未開，但國旅市場蓬勃發展，文化觀光必須深化且不能走回頭路，尤其需納入文化地方特色，跳脫傳統觀光思維。李連權說，八田與一建造的嘉南大圳是世界遺產潛力點，百年來文化景觀維持良好，該水利設施更搭起台日友誼橋梁，未來也將是推廣重點。

台南市文化資產管理處處長林喬彬指出，市府爭取文化部「再造歷史現場計畫」補助，2016年起逐步建置的隆田文化資產教育園區，年底將啟用，園區包含歷史建築台鹽隆田儲運站及閒置台糖、台鐵倉庫，為早期產業運轉重要節點，更是現存唯一4鐵共構的產業遺跡。

配合文化部推廣世界遺產潛力點推廣，未來台南也會連結隆田文化園區、烏山頭水庫暨嘉南大圳灌溉系統、國家重要溼地菁埔埤、八田與一紀念園區、市定古蹟曾文溪度槽橋等，同時往市區連結南美館、老街巷弄等，讓遊客深度感受台南歷史文化。

(中時 )