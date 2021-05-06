最新出爐的企業財報表現強勁，以及對經濟情勢的樂觀情緒帶來提振，周三道瓊指數站上歷史收盤新高。而受到大型成長股走跌拖累，那斯達克指數回吐盤中漲幅，終場以小跌作收。

美國人力資源服務公司ADP周三公布，美國4月民間就業新增74.2萬人，雖不如經濟學家預估的增加80萬人，但仍創下7個月來最大增幅。此外，ADP將3月的民間就業數據上修4.8萬人。

市場將密切關注周五公布的非農就業報告。

財經數據服務公司IHS Markit公布，美國4月服務業採購經理人指數（PMI）為64.7，高於經濟學家預估的63.3。美國供應管理協會（ISM）公布，美國4月非製造業指數為62.7，略低於經濟學家預期，但仍顯示強勁擴張。

周三收盤，道瓊工業指數上漲97.31點或0.29%，為34,230.34點，創下歷史新高。

標普500指數漲2.93點或0.07%，收在4,167.59點。

那斯達克綜合指數收跌51.08點或0.37%，為13,582.42點，亞馬遜、網飛（Netflix）和臉書跌幅均超過1%。

標普500指數11大類股漲跌互見，大宗商品類股持續走強，以能源股和材料股漲幅最大，分別收漲3.33%和1.32%。

雪佛龍（Chevron）漲2.69%，陶氏公司（Dow Inc）漲2.79%，在道瓊指數成份股中漲幅最大。

獲美銀將股票評級調升至「買進」，能源公司康菲（ConocoPhillips）大漲5.46%。

US Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven表示，能源、金融、材料和工業股表現優於大盤，這些周期型股票往往是經濟重啟與擴張的受益者。

Delos Capital Advisors首席投資策略師Andrew Smith表示，最近包括木材和玉米等大宗商品價格飆漲正在推升通膨預期，並使周期股更具吸引力。我們已經看到通膨受益者價格一飛沖天，這將導致實際利率攀升，並將成為那些周期型股票的動力來源。

通用汽車上季業績意外強勁，股價勁揚逾4%。

動視暴雪（Activision Blizzard）業績報喜，股價收漲1.57%，盤中一度漲3%。

拜登政府周三宣布，因各國在疫苖生產上陷入苦戰，美國政府支持暫時豁免對新冠肺炎疫苗的專利權保護。主要疫苗製造商股價應聲走跌，莫德納（Moderna）下挫6.19%，但輝瑞終場微升0.05%。

基於安全性考量，運動器材公司Peloton宣布召回跑步機產品，股價重挫14.56%。該公司的跑步機產品發生多人受傷與一名兒童死亡的事故。

(時報資訊)