國民黨立院黨團日前在臉書PO出28秒影片爆料，徐國勇與國策顧問黃承國、民進黨北市黨部前評召趙映光同桌聚餐影片；蔡總統昨在民進黨中常會，就排黑條款未落實，造成社會紛擾和辜負支持者期待感到「抱歉」。國民黨前立委孫大千今早在臉書直指，該支外流的民進黨內聚會影片中所反映出來的，不僅僅是內政部長徐國勇和趙氏家族的互動，更重要的是民進黨內人頭黨員的氾濫，「人頭黨員才是民進黨染黑幫派化最主要的原因。」

孫大千說，長期以來民進黨內各派系為了爭奪黨內要職和各縣市黨部主委，無不絞盡腦汁透過各種管道豢養人頭黨員，於是幫派份子成為了人頭黨員大戶，而民進黨也兼容並蓄的成為了黑道人士的大熔爐。

他說，蔡英文想要用一句簡單的道歉和改革，就想要洗清民進黨成為黑道企業的形象，不但不切實際，更是癡人說夢。

孫大千表示，如果想讓台灣人民相信民進黨是真心要推動改革，請蔡英文先澄清一下這幾個問題：

一、民進黨台北市黨部染黑，黃承國長期縱容，難辭其咎，蔡英文要怎麼處理黃承國呢？

二、蔡英文敢不敢針對民進黨全國黨員進行全面普查，凡是人頭黨員，或是具備黑道背景者，一律除籍呢？

三、民進黨全國各縣市黨部是否也是如同台北市黨部一樣，因為人頭黨員決定選舉結果，而造成了黑道當家的局面呢？

四、這一支影片當中，最重要的一句話，就是黃承國說：「你繳900多個欸，你繳幾個不知道，我就完蛋了我。」請問一下蔡英文這900多個是什麼？如果隨便一個民意代表就代繳了900多個人頭黨員，那麼民進黨全國有多少是人頭黨員呢？

(中時 )