5月6日據NBA官方今天宣佈，籃網球星厄文(Kyrie Irving)和籃網隊因違反採訪規定而被罰款35000美元(約台幣108萬)。NBA官方表示，罰款原因是由於厄文多次拒絕賽後採訪。本季至今厄文為籃網出戰49場，場均打35.3分鐘，得到27分4.9籃板6.3助攻1.4抄截。

Nets guard Kyrie Irving and the Nets organization have each been fined $35,000 for violating league rules governing media interview access. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 5, 2021

而厄文的個性至今仍是籃網不定時炸彈，他時常會因莫名其妙的理由無故缺賽，賽後更是看不見蹤影，但他其實早對「不接受採訪」的說法有意見，在2020年底，據《The Athletic》籃網隨隊記者艾力克斯(Alex Schiffer)爆料，厄文曾透過信件發表過對於新冠肺炎的聲明。

他表示「選擇用發佈信件聲明方式取代媒體採訪，是希望確保我的意思能夠被正確地傳達」，而雖然厄文在信中表示將用表現說話，外媒仍然大肆宣傳厄文將「不會接受媒體訪問」，《Newsday》則進一步向厄文團隊求證，且得到團隊公關否認此傳聞，他們說「這不代表厄文不會與傳統媒體訪談，他還是樂意與其建構互相尊重關係，並強調「厄文未來不會接受採訪是錯誤報導」。

不過雖然去年他和團隊都向外發表這樣的聲明，如今還是遭到罰款，或許聯盟還是不買單，希望厄文能公正公開接受媒體採訪，而不是用信件聲明等方式，此前厄文一直強調外界稱他不接受採訪是錯誤報導，會利用實際行動說話，但如今看來他的所作所為並沒有得到認可，未來他和球隊、媒體要如何保持正常的聯繫也令人擔憂！

(中時新聞網)