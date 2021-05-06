周三美股大多收紅，台北股市今(6日)開盤以16925.52點、上漲82.08點開出，指數開高走高，漲逾百點，台積電開盤上漲5元，開在590元，面板股友達、群創漲幅有2%，中鋼早盤再衝高站回40元價位，航運股盤面一片紅通通，傳產的玻璃、電纜族群也表現亮眼，推升大盤收復萬七大關，來到17021.01點。

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)周二提及升息話題，引發投資人擔憂，美股下挫，不過，葉倫稍後澄清她並不是預測美國將升息，聯準會(Fed)官員也接力滅火，淡化升息對市場造成的不安，美股強勁財報與經濟樂觀情緒，以及美中將評估第一階段貿易協議，讓美股指數大多收紅，道瓊工業指數收盤上漲97.31點(或0.29%)，收在34230.34點，那斯達克指數終場下跌51.08點(或0.37%)，以13582.43點作收，標普500指數收盤上漲 2.93點(或0.07%)，收在4167.59點，費城半導體指數上漲18.57點(或0.61%)，收在3042.88點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲0.026%，但聯電ADR下挫3.84%，日月光ADR也下跌2.39%。

台股5日企圖反彈，盤中一度漲逾百點，尾盤指數由紅翻黑，收在16843.44點，下跌90.34點，成交值4551億元，三大法人中外資與自營商賣超，投信則是買超，外資及陸資賣超144.82億元，自營商賣超45.97億元，投信買超2.23億元，合計賣超188.56億元。

法人表示，電子股需要休息整理，有些破底、或是利多不漲的宜先避開，傳產股仍以鋼鐵、航運為盤面重心，多頭格局沒有結束，只是大盤將進行整理修正，下檔支撐有機會測試季線，如果回檔下來就等待價穩、量縮時再進場。

(中時新聞網)