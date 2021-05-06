【愛傳媒巴宰客評論】在名義上，NCC（國家通訊傳播委員會）依據有線電視法、衛星廣播電視法等法律授權來監理電視媒體產業。但是事實上，似乎NCC 不斷（違法？）擴權，遠遠超過監理機關應有的公正獨立角色。以下茲舉數例：

例證 1、系統業者或頻道業者申設成立時，被要求要有「詳細」的營運計畫書，不僅是經營理念和營運綱要。往後只要和營運計畫書有任何不完全一致需要更改時，都必須申請NCC同意，例如頻道位置安排，播出的頻道變更，頻道節目內容的變更....都變成是許可後才能做的事項，完全限制了電視媒體產業的經營調整自由化。

例證2、NCC多年來用各種理由駁回系統業者的頻道調整申請，造成頻道表萬年不變，既得利益頻道不用好節目也可以坐地分潤，新的頻道再怎麼努力也是沒有機會，後果是電視越來越沒人看，20年來台灣電視節目也完全失去國際競爭力，從輸出國變成完全的輸入國。

例證3、NCC不准系統商不買那個頻道，不准頻道商不准不賣頻道給那個系統，也不准頻道商和系統商下架頻道，後果是數年來已經造成產業紛爭不斷，據瞭解頻道和系統商之間已經累積數十億元的爭議營收帳款，紛爭不止，訴訟不斷。

NCC不思拿開干預市場的黑手，竟然反其道的希望經由立法擴權取得價格裁量權，真不知今夕是何夕，還是我們是身在極權國家。

例證4、NCC 強勢指定52頻道給華視，甚至不惜以請喝咖啡為手段，讓系統業者不免感受威脅，最終逼得業者屈服。此舉更是無所忌憚赤裸裸的將黑手直接干預媒體的經營權。

其他族繁不及備載。

中華民國是一個民主法治的國度，其中言論自由更是最明顯的標竿，NCC可能逾越本分的管制作為，總不會是學習共產黨管制媒體的作為吧？更加不會是在呼應中共，要先在台灣試行共產主義吧？

作者為留美傳播學博士

照片為NCC官網截圖

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(中時新聞網)