【愛傳媒葉毓蘭專欄】交通部願意為了交通安全進行改善我非常認同，但問題出在提出的解方，不能對症下藥，從民眾的相關反彈可以發現，問題的核心在於路牌的指示不清不楚，以至於許多人快到路口才發現必須要先下右側匝道，而許多的意外就在違規變換車道的過程發生。

所以問題的核心在於標示指示不清，而最後違規換車道僅能說是標示不清的後果而非主因。

因此民眾也反彈在實體分隔後，不是容易走錯路必須要繞大圈，就是違規硬闖更加危險，如果交通部能想透這個問題的核心，將車道分別予以標示而不是給予許多不知所云的標示，今天可能就會提出以改善標示不清的問題而能更對症下藥，例如海外常可看到的依車道給指標，或是提前只是道路分岔的目的地。

關於這點我在先前質詢也不斷提到，我國的標線號誌，是給熟門熟路的人使用，因為不是標示不清不楚，就是來的太晚，所以需要變道時往往已經來不及，所以才有許多危險駕駛出現，本質就是標示不清釀禍。

這也呈現一個根本核心是，我國交通部似乎對於問題的本質沒有釐清，僅有手段是不斷實體分隔跟禁止使用，所以也無怪乎民眾不買單，但對於車種分流議題也是值得探討，例如機車專用道的分隔，在本案中就更容易造成直行五股方向的機車與右轉八里的汽車有車流交織衝突點而產生車禍，這點是否因實體分隔更安全，是畫上問號的，也希望在交通部可以聽到民眾建議，從標示不清根本解決起，而機車專用道導致更多車流交織問題，也應一併檢討改善，才是真正的保護國人性命。

作者為立委、前警大教授

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