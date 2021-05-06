香港男星陳冠希2008年爆出「艷照門」事件，震驚兩岸三地民眾，許多知名女星都被捲入風波，形象大受影響，其中張柏芝和阿嬌(鍾欣潼)的演藝事業更是跌落谷底，近幾年才慢慢又回到世人面前，但其實受到最大影響的不是她們2人，而是當時正準備嫁入豪門的陳文媛。
陳文媛的外型亮眼，身為珠海大學校花的她在大二就踏入演藝圈，以歌手身分出道，更一舉拿下金曲新人獎，實力備受肯定，她唱而優則演，開始全方位發展，影視歌三棲，這時她卻和陳冠希傳出緋聞，2人被拍到同遊泰國，還穿戴同款鞋子、手環，但2人始終沒有正面承認這段感情。
和陳冠希分手後，2006年陳文媛和金融才俊金紫耀交往，她逐漸淡出演藝圈，為嫁入豪門做準備，卻爆出了豔照門風波，當時金紫耀不離不棄陪伴在她身邊，還出資讓陳文媛當美甲店老闆娘，然而疑似金紫耀家人難以接受陳文媛的過去，最後他們還是分道揚鑣，豪門夢徹底破碎。
陳文媛在和金紫耀交往期間認識了股壇玩家莊友堅，而後輾轉投身金融界，2016年她終於在教會遇到真愛，嫁給上班族男友，2人愛得低調卻甜蜜，隔年陳文媛以1,800萬買入北角雲景台千呎豪宅，歷經豔照風波8年後終於走出陰霾，如今不但有美滿家庭又事業有成。
(中時新聞網)
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