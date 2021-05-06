《環球時報》6日彙整近日七國集團（G7）倫敦外長會議報導指出，無論會前會中，顯示「中國議題」被置於議程表首位。用美國智庫學者的話說，「此次會議的更大背景是中國」。特別是美國國務卿布林肯，既頻頻發聲指責中國，也多次表示「不圍堵中國」，又稱美中並非「冷戰」關係，具體做法卻令外界生疑。值得注意的是，這次G7外長會議，印度、韓國、澳洲等非G7成員受邀與會，有西方媒體及學者鼓吹「一個更廣泛的民主大家庭誕生」，但丹麥一家非營利組織發布的最新全球性民調顯示，自詡全球民主首席守護者的美國，實為對民主的最大威脅。

《環時》引述法新社報導，在疫情爆發後的首次會談中，G7尋求對中國共同陣線。部長們就中國人權紀錄及中國對其他國家的「經濟脅迫」政策發出警告。4日的「中國討論會」持續90分鐘。美媒5日披露，G7正在考慮一項由美國提出的對抗中國「經濟脅迫」的提議。議事日程還包括成立一個「香港之友」組織。

《環球時報》報導，復旦大學美國研究中心副主任信強表示，布林肯在G7說的話，聽聽就好，不能高估。他說不尋求圍堵中國，這不新鮮。他不是第一次這樣說，拜登也有過類似表述。這說明美國自己心裡很清楚，第一，它不可能做到圍堵中國，尤其是不能像當年圍堵蘇聯一樣圍堵中國；第二，美國今非昔比，也拉不動盟友來圍攻中國。

法新社稱，G7多數國家在中國問題上有共同關切，但有不同做法。日本與中國有著歷史性緊張關係，但一直沒有加入西方國家的制裁行列，因為它擔心激化與其巨大鄰國和交易夥伴的關係。義大利一直被視為西方對中國最友好的國家之一，2019年兩國簽署「一帶一路」建設諒解備忘錄，但今年3月，因「新疆問題」，義大利與歐盟召見了中國大使。

《環球時報》報導，中國社科院美國所研究員呂祥指出，美國試圖打造聯盟對付中國的目標始終沒變，不僅在G7，在其他舞台也是這樣。如今，國際輿論尤其是歐洲一再發聲，如果美國把圍堵中國作為聯盟的目標，那這種聯盟就不能持續。這也是布林肯最近表態美國不是要圍堵中國的一個原因。但很顯然，美國結盟對抗中國的目標沒有任何改變，只不過，他對聯盟能為美國做多大貢獻，心裡大致有點數了。

《環時》稱，對於美歐高官一再提及「民主」「共同價值觀」，英國《衛報》5日不客氣地拿出一份民調：根據丹麥非營利組織「民主聯盟基金會」在全球53個國家和地區進行的最新調查，44％的受訪者擔心美國威脅本國民主，遠超中俄；從去年起，全世界將美國影響力視為民主威脅的看法大幅上揚。「這表明，無論是美國還是G7，都難以輕易披上民主捍衛者的外衣。」

(中時 )