中市警四分局為防制美食外送交通事故，特製作「外送不搶快、美食不意外」之宣導小卡，發送給熱門外送餐廳業者及外送員。（警方提供／陳世宗台中傳真）

中市警四分局為防制美食外送交通事故，特製作「外送不搶快、美食不意外」之宣導小卡，發送給熱門外送餐廳業者及外送員；藉由琅琅上口簡單詞語，提醒外送員切記「不搶快、不闖紅燈、不滑手機」等安全守則，同時也加強交通違規取締，確保安全的用路環境。

警方指出，外送服務讓民眾享受用餐的便利，也帶動更多人投入外送行列，但因送餐時間限制及按件計酬的工作特性，外送員在外送騎車時，常有搶快行為，導致發生交通事故。

有鑑於此，中市警四分局分析轄內經常有外送員聚集之餐廳處所，發放可攜式宣導小卡，印上清楚明瞭之宣導標語，提醒外送員可以貼在機車明顯處提醒自己：不超速、不搶快；遵守交通規則，不闖紅燈；專心騎車，不看手機。

警方表示，惟有路口減速，拚經濟不拼命，唯有安全駕車才能接到更多的訂單來增加收入，否則外送途中如果出了車禍，得耗費更多時間處理，甚至面對後續的醫藥費及民、刑事責任，更得不償失。

除交通宣導外，中市警四分局也會針對外送員的交通違規進行取締，宣導、執法雙管齊下，讓外送員培養知法、守法、減速、停讓的交通安全觀念，保障用路環境安全。

(中時 )