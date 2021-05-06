國道3號北上44.8公里處今（6日）上午8時許傳出5車追撞事故。（翻攝）

國道3號北上44.8公里處今（6日）上午8時許傳出5車追撞事故。（翻攝）

國道3號北上44.8公里處今（6日）上午8時許傳出5車追撞事故。（翻攝）

國道3號北上44.8公里處今（6日）上午8時許傳出5車追撞事故。（翻攝）

49歲伯姓男子今（6日）上午8時許，駕駛聯結車運送裝有塑膠粒的槽罐行經國道3號北上44.8公里處、土城路段，疑因未保持安全距離，追撞前方的公車、大貨車及2輛自小客車，事故釀成1人輕傷送醫，槽罐翻落地面、塑膠粒四散，一度造成車潮回堵至少2公里，警方已將事故排除，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，聯結車運送裝有塑膠粒的槽罐行經國道3號北上44.8公里處、土城路段，疑因未保持安全距離先撞上前方的公車及大貨車，由於衝擊力道相當大，公車再度往前推擠撞上另一輛自小客車，另外，聯結車上的槽罐也因劇烈撞擊翻落地面，砸中一旁的自小客車。

國道警察獲報立即前往疏導，由於槽罐占據路面，現場共封閉北上4車道，僅剩下路肩可通行，車潮回堵至少2公里，公車上1名女乘客頸部不舒服，送往土城醫院急救，所幸意識清楚並無大礙。警方指出，車禍於上午10時許排除，車潮已恢復順暢，5名駕駛酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

國道警察也呼籲，用路人行車應隨時與前車保持適當之安全距離及注意前方車輛動態；依《高速公路及快速公路交通管制規則》規定，車輛行駛高速公路或是快速道路的行車安全距離，小型車為車速除以2、大型車為車速減20公里，違者可依違反《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第2款規定，開罰3000至6000元罰鍰並記違規點數1點。

(中時 )