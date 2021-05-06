昨（5）日凌晨3時許，從事美髮業的肇事駕駛方男，在台中市南區東興路一段與樹義一巷路口處，酒駕賓士飆速撞死知名媒體人黃暐瀚母親後，疑因太緊張，想壓壓驚，先跑進超商買啤酒，據傳他一口氣買了4罐，但警方訪查後發現，方男只買1罐海尼根，未料店員錯將下一位消費者4罐啤酒發票提供警方，詭異時間點險誤導案情偵辦方向，昨日晚間警方遂依公共危險罪嫌送辦方男。

據悉，30歲方男酒駕黑色賓士車行經台中東興路一段與樹義一巷路口時，疑因車速過快，撞上過馬路的黃暐瀚老母，將其拖行超過50公尺，且頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術。方男肇事後並未立即報警，反而到附近超商買酒，理由是太過緊張，需喝酒壓壓驚，直到喝完酒才報警，疑觸犯逃避酒駕之刑責。警方到場，則依規定等15分鐘進行酒測，最終驗出酒精值0.4mg/L，消息一出，引發各界撻伐聲浪。

事發後還有一件事巧得離奇，由於現場一度傳出方男喝了4罐啤酒，警方調閱超商監視器，並向店員索討其購買發票後發現，方男其實只買1罐海尼根，購買時間為3時28分，是13分鐘內，也就是3時41分，另一人也買了4罐麒麟霸啤酒及1元購物袋，兩人又都恰巧沒拿走發票，店員才一時疏忽，錯把4罐的發票提交警方，導致方男筆錄口供跟發票上數量有出入，離奇巧合差點讓警方誤以為方男有同夥，誤導偵辦方向，因為方男酒後駕車若罪證確鑿，警方將以公共危險罪嫌移送法辦，刑度是3年以上、10年以下刑期，若不是，則是過失致死罪嫌，刑期是2年以下，兩罪刑責整整差了5倍。

經檢方昨晚複訊，認為方男涉嫌酒駕不能安全駕駛而致人於死罪，涉嫌重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，已向法院聲請羈押禁見，法官今天清晨准予羈押。

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(中時新聞網)