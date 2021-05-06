貢寮是新北市最東端的區域，雖然屬於新北市，但其實不近，要穿過基隆才能抵達，甚至都快可以到宜蘭了。貢寮擁有美麗的海岸線景色，以及台灣本島的極東點三貂角燈塔，更是每年福隆國際沙雕藝術季、貢寮海洋音樂祭的舉辦地點，這次要為大家介紹有哪些必去的貢寮景點，這個夏天就來個東北角貢寮之旅！

｜貢寮景點推薦

#金沙灣

金沙灣也是東北角著名的景點之一，不過相較於其他海灘的面積，這邊算是較為小型的沙灘，因此人潮較少反而更多了些恬靜的風光，附近有免費停車場和一座小橋，橋下有條河流可以讓小朋友安全地戲水和抓螃蟹。

地址｜新北市貢寮區和美街72號

#龍洞灣岬步道

多數人對龍洞的印象大多停留在浮潛或潛水天堂，但其實東北角除了鼻頭角步道之外，龍洞還有一個龍洞灣岬步道，擁有3500萬年最古老的峭壁岩層，繞著懸崖峭壁的步道而走，沿途欣賞巨石臨海矗立，以及古老的岩層地質變化，到龍洞除了玩水之餘，不妨來趟時空之旅。

地址｜新北市貢寮區和美街49號

#92K週末食堂-九恩商行

放假在海邊吹風發呆，吃著簡單卻鮮甜美味的料理，思緒飄在那些無關緊要的小事情上，人生不就該這麼單純自在嗎？92k週末食堂-九恩商行每週只營業2天，面海的露天座位是店裡最搶手的位置，迎著微微海風品嘗新鮮現捕的海鮮料理，不做什麼也讓人想待上一整天。

地址｜新北市貢寮區美艷山街70之3號

#桃源谷步道

美如windows桌布的青綠色大草皮一直是北部踏青的好去處，蜿蜒起伏的山稜線與湛藍的海洋交織，360度零死角的美景彷彿來到人間仙境般療癒，想要抵達桃源谷可以從草嶺線、內寮線、大溪線或石觀音線出發，其中如果不想花太多體力和時間的話可以選擇走內寮線，大約不到半小時就能坐擁無敵美景囉~

地址｜新北市貢寮區內寮街65-2號

#福隆舊草嶺隧道

來到福隆還有一項超級推薦的活動就是沿著舊草嶺環狀線騎乘自行車，既能動動身子揮灑汗水又可欣賞到山海環繞的景緻，從福隆火車站出發不久便會抵達由鐵道改建的「舊草嶺隧道」，隧道口綠樹成蔭的神祕氛圍宛如電影神隱少女的場景而聲名大噪，穿越隧道以後也穿越了宜蘭和台北的交界，抵達宜蘭千萬別放棄走回頭路，只要繼續沿著環狀線走就可以把整條海岸線盡收眼底，絕對值得大家在放假時來景色優美的東北角揮灑一下汗水！

#咱倆FOOD.CAFE.LOVE

距離福隆海水浴場五分鐘車程有間繽紛的彩色老屋，旁邊的紅磚屋牆上畫買了可愛的圓點點，吸引許多人前來拍照打卡，踏進店內才知道原來兩邊是相通的！一邊是清新年輕的座位區，一邊是老屋廚房改造的復古雜貨風，斑駁的牆面前放著懷舊的灶咖、藤椅，彷彿乘坐著時光機回到過去，喜歡看海的人也可以在頂樓享用美食配美景。

地址｜新北市貢寮區福隆里桂安街5號

訂位專線｜02-2499-1365

營業時間｜11:00-19:00 (週一二公休)

#靈鷲山無生道場

靈鷲山無生道場位於臺灣東北角，緊鄰福隆海灘，三面環海，可以遠眺太平洋，入口處「天眼門」眼睛的造型呈現了佛教藝術的新風格，左右眼分開看亦如同一對鷲鳥造型，門柱石刻則為世界各大宗教的古老修行圖騰，假日來這邊走走，參拜之於還能欣賞遼闊的海景，享受一日的寧靜洗滌心靈。

地址｜新北市貢寮區香蘭街7之1號

#馬崗漁港

從福隆海水浴場再往東走，到三貂角附近有處寧靜迷人的小漁村，有個稱號是台灣最東邊的漁港，這裡也因為有非常多貓咪出沒而被稱作隱藏版的貓村。漁港邊曾有人養殖九孔，海水池在廢棄之後儼然成為一處天然游泳池，在這裡靜靜坐在岸邊也感覺十分幸福，不過這裡正是因為人煙稀少而讓貓咪數量得以增加，希望大家來訪時可以好好保護當地原始的美好，也不要打擾到當地人和貓咪的生活喔~

地址｜新北市貢寮區馬崗街

#三貂角燈塔

三貂角燈塔是台灣的極東點，燈塔旁幸福教堂廣場滿滿的裝置藝術，浪漫十足的希臘風圓拱型涼亭，海天連成一線，遼闊的視野很療癒，旁邊還有一座由倉庫改建而成充滿異國風情的三貂角教堂，也是熱門的婚紗拍攝景點，夜晚的無光害更是觀星賞銀河的好地方。

地址｜新北市貢寮區馬崗街38號

#陰陽海 (瑞芳)

陰陽海像是一塊大自然的調色盤，由於雨水滲入金瓜石的礦石中產生氫氧化鐵，而出現黃褐色的礦水並與海水交融，才造就了陰陽海這麼奇特的自然景觀，所以每次來到陰陽海都可能會看見不太相同的色彩，而陰陽海上方有處沿海公路被網友們封稱台灣版的「灌籃高手平交道」，在路邊和深淺不一的藍色海水拍照起來特別有日系的氛圍，雖然屬於瑞芳區，但還是可以順路來看看。

地址｜新北市瑞芳區明里路90-1號

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(中時新聞網)