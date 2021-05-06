40歲港星張柏芝近期在陸綜相當活躍，日前參加女星選秀節目《乘風破浪的姐姐》再攀人氣高峰，張柏芝緊接著再登上陸綜《讓生活好看》分享媽媽經，她也透露，兒子曾質疑「媽媽為什麼說話這麼大聲」，對此，張柏芝才自曝，其實她有一耳是弱聽。

張柏芝登上陸綜《讓生活好看》，大方分享與兒子的相處日常，雖然張柏芝身為女神，不過她也透露，自己在13歲Lucas大兒子的心中並不完美、有不少缺點，例如，兒子曾質疑她「媽媽為什麼妳說話這麼大聲」。

兒子曾質疑張柏芝「媽媽為什麼妳說話這麼大聲」，對此，她則透露自己「有一邊耳朵是弱的」。（圖／取材自騰訊視頻讓生活好看微博）

對此，張柏芝則表示，因為她是不方便跟兒子說「其實我有一邊耳朵是弱的，他不知道」，張柏芝接著感性透露，因為兒子年紀還小，不想要讓他亂想或者心疼媽媽。而事實上，張柏芝不只沒有告訴兒子，她過去也沒有公開提過此事，消息曝光後讓網友都很心疼。

張柏芝為母則強、做三個兒子的依靠，雖然辛苦，不過張柏芝也甜喊自己有「三個男朋友」，而在張柏芝與兒子通話的過程中，她與兒子全程用英文對話，同時，張柏芝也向大兒子提到，她到上海參觀國際學校，並透露學校很大，雖然大兒子因為邊打電玩遊戲、邊和媽媽講電話而沒有太多回應，不過張柏芝仍耐心分享，她和孩子的溝通方式很像朋友、談話氛圍輕鬆，也讓外界見識到張柏芝很尊重孩子的想法。

(中時新聞網)