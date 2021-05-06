華航諾富特飯店染疫風暴延燒，又遭社群民眾爆料，諾富特飯店申請為防疫旅館卻讓一般民眾與隔離檢疫者混住，甚至還在網路上推銷春季優惠方案，對此，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇痛批，桃園市長鄭文燦說諾富特一直都是中央管，桃園市推出的住宿補助也是中央管嗎。

陳思宇今（6日）在臉書發文表示，有社群民眾爆料，諾富特飯店申請為防疫旅館卻讓一般民眾與隔離檢疫者混住，甚至還在網路上推銷春季優惠方案，讓許多不知情的航空迷、團客入住，一方面視防疫為無物，另一方面業者補助卻拿好拿滿一手拿防疫旅館補助一手拿旅遊補助。

陳思宇痛批，鄭文燦面對這樣的質疑，竟是一句「諾富特一直都是中央管」，陳譏諷，一直都是中央管，但諾富特參與的是桃園市觀光旅遊局主辦「就是愛桃園住宿享優惠」，若鄭文燦說法屬實，諾富特去年就向市府申請成為防疫旅館，今年3月為何還能向桃園市政府報名參加旅遊補助？更誇張的是，民眾在桃市府沒有公開防疫旅館名單的狀況下入住申請，桃市府居然還給過？

陳思宇呼籲，桃園市政府作為防疫旅館稽核機關，卻還讓一般民眾入住，再讓飯店業者領防疫補助又拿桃市府旅遊補助，拿的還是人民的納稅錢，請桃市府不要再成為薪水小偷的共犯，做好督導管理的權責，才不會讓民眾賠了健康又賠錢。

對於桃園市政府以旅遊補助讓一般旅客入住華航諾富特飯店、和檢疫的華航員工混雜一事，《中國時報》5日報導，鄭文燦表示，諾富特採「分層使用」是符合當時防疫的規定，但他認為應讓防疫規範提高，未來機組員防疫旅館都必須要獨棟或單一旅館。

(中時新聞網)