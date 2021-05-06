台股加權指數6日開在16,925.52點，中鋼（2002）早盤站上40元關卡，長榮（2603）早盤漲幅逾6％，第一銅（2009）股價逾9％，已接近漲停板價，在鋼鐵人、航海王齊力拉抬下，指數一度重新躍過萬七關卡，展現反彈力道。

美國聯準會（Fed）副主席克拉里達重申，距離實現Fed目標還有很長的路要走，聯準會官員接力淡化通膨和升息擔憂，道瓊再刷歷史新高紀錄，成分股多數收高。主要科技股漲跌互見，亞馬遜下跌1.25％，蘋果上漲0.20％，微軟下跌0.53％，臉書下跌1.05％，Alphabet上漲0.34％。

費半指數上漲0.61％，台積電ADR上漲0.026％，聯電ADR下跌3.84％。資深證期分析師李全順指出，近期台股以原物料股表現較強，主要是國際鋼價大漲，中美台韓鋼廠第一季獲利皆大增，寶鋼、紐柯、中鋼及浦項鋼鐵成為超級印鈔機，整體產業面向好，外資第二季以來大買中鋼、台塑等大型傳產股，使傳產股成為撐盤要角。

李全順指出，權值電子股台積電、大立光、聯發科熄火，進一步促使資金聚焦傳產、金融，台股指數創新高到17,000關卡，位處高檔後，股市波動一定加劇，再加上當沖客已是盤面亂流，17,000點的操作要更細緻，否則很容易在震盪中受傷。

(工商 )