台灣西半部地區陷水情危機，原本期待靠梅雨解圍，最新預報顯示「期望愈大恐失望愈大」。中央氣象局長鄭明典指出，副高壓越來越強，今年甚至可形容它「超強」。網友對這不正常現象感到憂心，因那意味著滯留鋒面接近不了台灣，降雨恐怕都會下在海上。

立夏梅雨到？3波鋒面雨連環炸 戴立綱曝降雨熱區｜Weather forecast

鄭明典在臉書PO文表示，雖然梅雨前期副高壓增強是很正常的事，但根據預報資料，「副高越來越強，今年可以形容成超強，那就不是很正常了！」這句「不是很正常」為水情再添變數，因原盼梅雨扮演救兵，現在被副高壓擋在路上，能帶來多少雨量，還得再觀察。

每年5、6月是台灣梅雨季，北方冷空氣與南方暖空氣在台灣附近交會，兩方勢均力敵呈現拉鋸，在冷暖空氣激發對流下帶來降雨；又因雙方僵持不下，鋒面呈現滯留，往往一下雨就是連續一段時日。

梅雨降水對剛度完冬、春兩季（乾季）的中南部來說，是非常重要的給水來源。如今副高壓強度成為變數，儘管各界把今年主要梅雨壓在5月底、6月初，但隨著副高壓增強，屆時是不是真的會有梅雨即刻救援，仍不能太樂觀，民眾還是要做好節約用水。

(中時新聞網)