43歲大陸女星陳紫函（舊名：陳莎莎）因演出《倚天屠龍記》、《神鵰俠侶》、《白蛇傳》等古裝劇為人所知，被封為「古裝女神」，不過始終沒有大紅的她，還被戲稱「萬年女二」，日前她因古裝劇《山河令》再次驚豔網友，不少人大讚她多年來美貌依舊沒變。

陳紫函在超人氣陸劇《山河令》中雖然戲分不多，不過飾演十大惡鬼之一的薄情簿主「喜喪鬼」羅浮夢的她，穿上一襲紅色喜袍和頂著一頭白色長髮現身，驚人美貌就讓觀眾印象深刻，多年來幾乎沒太大變化，凍齡有術讓網友都驚豔不已。

陳紫函在《山河令》的白髮造型驚豔網友。(圖／翻攝自微博)

陳紫函43歲仍保養得宜，和小9歲演員尪戴向宇感情甜蜜。(圖／翻攝自微博)

陳紫函擁有清秀臉蛋和傲人身材，最令人印象深刻的是她的古裝扮相，像是《倚天屠龍記》中臉毀容的殷離、《神鵰俠侶》的郭芙、《白蛇傳》的小青等，但她雖然有顏有演技，卻始終沒有大紅，多擔任女配。

更慘的是，她早年拍得裸照和前男友親密照遭外流，卻被質疑是賣肉博上位，她難過表示這些性感照片都是被誘騙拍攝，不過形象和事業仍受到影響，之後她專注在演戲上，在胡歌主演的《神話》中飾演呂后，因把人物性格的反差拿捏的游刃有餘，讓她演技再受到肯定，也走出豔照門陰霾。

2016年陳紫函和小9歲的演員戴向宇結婚，小倆口始終恩愛如昔，戴向宇更把她當公主來寵，雖然夫妻倆沒有生孩子，但在生活中互相照顧，在事業上互相支持，依舊相當幸福。

(中時新聞網)