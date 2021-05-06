36歲女星小甜甜（張可昀）今年初宣布與交往近一年的圈外男友宋先生結婚，並分享懷孕喜訊，證實肚裡懷有女寶寶「米苔目」，雙喜臨門的好消息令外界又驚又喜。最近小甜甜腹痛到掛急診，檢查後發現右側腎臟異常腫大，由於擔心女兒受影響，決定不吃藥也不動手術，流露母愛的偉大。

小甜甜懷孕7個多月，為了迎接健康的寶寶，特別照顧自己的身體，卻在某天早晨醒來發現左下腹疼痛，她在YouTube頻道《甜甜媽我當Mother》紀錄過程，表示痛感一路蔓延到背部，丈夫立即請假陪她去婦產科就醫，醫生診斷後懷疑可能是宮縮，檢查後確認雖然有點宮縮，但胎兒十分健康，小甜甜想到去年飽受腎結石困擾，覺得這次的疼痛感很熟悉，加上吃安胎藥還是很痛，猜測可能是老毛病又犯了，便於凌晨向醫院掛急診。

照完超音波，赫然發現小甜甜的右側腎臟異常腫大，醫生研判是水腎，抽血檢查後一看腎指數，居然飆高到3點多，比正常值的0.6-1.3高出3倍，由於小甜甜是孕婦，很多藥物都容易影響胎兒，醫生只能用最安全的止痛劑暫時紓緩，最後她決定不要做麻醉、不動手術裝尿管，想用意志力和抗體堅強撐過去。

小甜甜虛弱的躺在病床上，以自身經歷呼籲大家不管是不是孕婦，平常一定藥多喝水、不要憋尿，如果像她一樣有腎臟病史的人，確實有可能在懷孕時受到壓迫而復發，平時不要覺得沒事就自認痊癒，還是得持續追蹤檢查比較好。

雖然身體很不舒服，但小甜甜感謝丈夫願意放下工作照顧她，畢竟過去都是一個人，「終於有人陪我來掛急診、看醫生、幫我填手續，我覺得很感動也很感謝他。」希望自己能趕快好起來，不要再造成老公的負擔和麻煩。

痛到送急診!究竟發生什麼事!?

(中時新聞網)