台中一名30方姓男美髮師，5日清晨3時許駕駛黑色賓士車，撞死徒步過馬路的名嘴黃暐瀚7旬之母，方男肇事後竟然未先報警處理，還到超商買酒喝「壓驚」，警方甚至在他車上疑似找到毒品，離譜行徑讓外界錯愕與憤怒。據了解，方姓美髮師其實在業界小有知名度，曾任2020年HBC世界盃「世界美髮評審」，但肇事的2015年賓士GLA250休旅車，只保汽車強制險，沒保第三責任險，陳婦家屬只能拿到２００萬元強制險理賠金。

5日凌晨3時許，方姓美髮師駕駛妻子名下的黑色賓士，行經台中市南區東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上正在過馬路的陳姓老婦，將人拖行了50公尺，送醫後宣告不治。警方到場向方男實施酒測，發現其酒精濃度每公升達0.4毫克，已嚴重超過標準，而方男疑似為了誤導警方辦案，甚至想規避酒測，在事發當下並未先報警，而是跑去了附近超商，購買了一瓶啤酒飲用，檢方昨向法院申請聲請羈押後，台中地院今早裁定收押禁見。

肇事方姓美髮師，去年曾在一家潮店任職，客群以年輕男性居多，打扮相當光鮮有型，年紀輕輕就揹名牌包、開名車，曾是該美髮店的大股東，在業界小有名氣，包括臉書、IG，都留下豐富的資料，曾任2020界美髮競賽評審，他原本是該美髮店的大股東，不過二月因理念不和與股東拆股，自立門戶，年紀輕輕就揹名牌包、開名車，卻因肇事、甚至還被揪出吸毒，自毀前程。

方男闖出酒駕發生撞死人事故，而死者正是電視、廣播名嘴的七旬母親，據「蘋果日報」報導，方男駕駛的肇事賓士車，只保政策規定的汽車強制責任險，沒有拿第三責任險，也就是說，陳婦家屬目前只確定能拿到約200萬元理賠金，卻無法確定能否要到肇事者的賠償金。

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(中時新聞網)