4月28日以來，台股進入漲多修正，火力十足的台股ETF股價也見回調，不過，投資人參與熱情不減！過去一周，受到股價修正影響，25檔台股原型ETF整體發行減少約13,000張，不過仍有8檔原型ETF發行單位數淨增加(至2021/05/05止)，包括:永豐台灣ESG(00888)、元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)、富邦台50(006208)、富邦臺灣中小(00733)、元大中型100(0051)等。

永豐投信指出，台股快速衝高至17,700點後，呈現震盪整理，儘管不少台股ETF資金換手，買盤見停滯或流失，不過，近期市場熱門ETF，股價修正後，更吸引散戶投資人把握回檔加碼機會，由於投資熱度高，券商積極備券以滿足投資需求，後續大型法人籌碼是否重新登場，值得關注。

永豐投信指出，受到本土疫情、國際股市修正影響，台股再度重演1、2月間於首度漲升至16,000點後股價震盪階段表現，各國貨幣政策依然寬鬆，經濟復甦，科技產業獲利上揚趨勢持續，台股修正後依然偏多看待，近期回檔正提供投資人進場、加碼機會。

永豐投信提醒，台股面臨17,000點新關卡後，波動幅度加大，台股佈局策略宜逢黑進場，此外，亦建議採取分散買進策略，如零股交易或是定期投資等方式。

(時報資訊)