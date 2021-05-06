周三銅價下跌，因觸及每噸10,000美元的關鍵價後，市場進行盤整，但盤中受需求增加預期創下10年新高，由於全球一些最大經濟體紛紛顯示出從疫情影響後逐漸復甦的跡象，進而提振了需求增加的預期，周三(LME)三個月期銅盤中一度觸及每公噸10,040美元，為2011年2月記錄高位每公噸10,190美元以來的最高水平。

分析師表示，在觸及每公噸10,000美元的關鍵技術位後，市場進行盤整是合理的，但消費者在價高之際，可能暫緩購買，另指出，市場對經濟重啟的樂觀態勢，和投機性買盤是推動期銅價格走高的因素。

終場周三(5/5)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲696美元，報每公噸29,686美元；期鎳上漲227美元，報每公噸17,896美元；期鋅上漲35美元，報每公噸2,933美元；期鋁上漲16.5美元，報每公噸2,444.5美元；期銅下跌16.5美元，報每公噸9,949.5美元；期鉛下跌23.5美元，報每公噸2,175美元。(商品行情網)

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