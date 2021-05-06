6日，根據調研機構IC Insights內載的McClean Report最新資料，藉著記憶體產品熱銷，韓國三星電子可望在第二季超車美國英特爾，並拿下全球晶片產品銷售第一名。

McClean Report預估，三星半導體銷售業績在第二季時，可望上看185億美元，不僅超越英特爾的179億美元，並且重新奪回從2018下半年左右就失去的龍頭寶座。

該報告指稱，全球記憶體市場重新熱絡下，英特爾的表現將略顯遜色，因此三星在2021年可望取代英特爾，扮演半導體領先者角色。還有，DRAM(動態隨機存取記憶體)與NAND(快閃記憶體)市場在下半年將陸續回溫，三星銷售熱度將可一直持續到2021年底。

若不計入晶圓代工這一塊，三星從2017第二季開始，就是全球半導體供應商的第一名。之後，連續六季保有桂冠，一直到2018年底記憶體價格開始崩跌為止。

雖然三星在2017與2018年的業績表現可圈可點，但之後就被英特爾超車並落到第二名位置。

前陣子，IC Insights曾預估DRAM與NAND是2021年鋒頭最健的兩項半導體產品，故年度成長可望分別有18%與17%左右。不過，地表上DRAM與NAND最大供應商的三星卻更樂觀，四月份時曾預估，以2021年成長度來說，DRAM將有20％，至於NAND更可上看30％。

(時報資訊)