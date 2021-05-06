歐股在周三創下近兩個月最佳單日表現，資源股衝上近十年高點，讓歐股從前一個交易日大量拋售中彈升。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲7.90點或1.82%，為441.55點，抹去前一個交易日的大跌1.43%。科技股前一交易日暴跌3.7%，周三收漲2.7%。

基本資源類股次指數大漲4.7%，來到近十年高點。在全球經濟快速復甦樂觀情緒下，銅價觸及十年高價，倫敦上市的礦業股大漲。

石油天然氣股大漲3.2%，為自二月中旬以來最佳單日表現；復甦的預期，提振了油價。另外營建和材料類股次指數上漲2.9%，來到歷史新高。

瑞銀分析師指出，數據顯示歐洲疫苗接種率正在快速提升，歐洲總體數據也正在改善，第一季企業財報季顯示，企業已經有能力應付較高的投入成本。

歐元區四月商業活動也在加速；值得注意的是，服務業活動重回成長。

對成長敏感的個股從經濟復甦樂觀預期中獲益，銀行股、旅遊休閒股和基本資源股紛紛領漲；另外強勁的第一季企業獲利，亦提升市場信心。

德國廚具製造商Rational報出優於預期第一季業績，股價大漲12.7%。

丹麥貨櫃運輸商快桅(Maersk)漲6.9%。該公司表示，第一季異常強勁的表現，預期將在今年剩餘時間中延續。

Stellantis大漲7.0%。該歐洲汽車製造商報出優於預期的季度營收表現，但警告半導體短缺對生產的影響，在本季會更加嚴重。

Hugo Boss大漲5.2%；該德國時尚品牌第一季中國營收倍增，其休閒服飾業務並回復成長。

Delivery Hero跌4.2%。該德國快餐運送公司和Foodpanda母公司賣出南韓外送平台Woowa Brothers股票約12.5億歐元(約15億美元)。

(時報資訊)