該寵物保姆媒合平台PetBacker。（新北市動保處提供）

新北市動保處與行為人約談。（新北市動保處提供）

新北市一名張姓飼主日前將愛犬送至林姓寵物保母住處照顧，該寵物保母卻因誤用P字鍊取代頸圈，導致愛犬掙扎時被活活勒死，新北市動保處獲報後現場查核，發現林姓寵物保母不僅未領有合法登記證，且因不當使用P字鍊造成犬隻死亡，依動保法開罰11萬5000元。

張姓飼主向新北市動保處投訴，經朋友推薦在網路平台媒合寵物保姆，今年2月9日將愛犬笨笨寄養在林姓寵物保母住處，未料3月27日她被通知愛犬笨笨死亡，林姓保母坦言為了防止犬隻不受控，她使用P字鏈控制犬隻，犬隻突然激動導致P鍊繩纏繞脖子，造成窒息死亡。

新北市動保處現場查核，得知該網路媒合寵物保母，不僅未領有合法登記證，且因不當使用P字鍊造成犬隻勒斃死亡，從事非法寄養業已違反《動物保護法》第25-2條處10萬元罰鍰，以及過失傷害造成犬隻死亡，依《動保法》第30條處1萬5000元罰鍰，總計裁罰11萬5000元。

新北市動保處說明，P字鏈又叫P鏈，是一種鋼製項圈，通常為訓犬人員使用，當狗帶上這頸圈，向前衝跑時，頸圈會在繩結作用下，自動產生縮緊，其作用力在頸部，會讓犬隻感到不適，而停下來向回退。使用P字鏈稍有不慎，將會使犬隻窒息，依動保法第30條可處1萬5000以上7萬5000以下罰鍰。

動保處呼籲，使用訓犬工具務必審慎小心，最好有專人在旁指導，以免誤傷犬隻，造成無法彌補的遺憾。另外，民眾寄養犬隻也要慎選合法登記及領有寵物寄養許可證的業者，非法寄養不僅對犬隻生命安全無保障，更可能因環境、飼養不佳造成犬隻傷害。

動保處提醒，在選擇寄養、買賣業時，須注意是否有許可證字號才是合法業者，若飼主寄養寵物發生消費糾紛，可向消保官申訴，萬一出現虐待動物情形，會依動保法追究責任，飼主也可請求民事賠償。如發現有違法寄養、買賣業者，可通報動物保護防疫處專線02-29596353，一起守護毛寶貝及家庭安全。

(中時 )