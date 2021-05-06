天王劉德華出道至今40年，戲劇或音樂都有不計其數的代表作，私下除了對歌迷疼愛有佳，對家人及好友更是出手大方不求回報，不過對親生大姐態度則是大反轉，即便對方窮困潦倒，仍舊不願出手相助，背後原因曝光後，讓網友們全都能諒解。

根據《娛樂星發現》報導，劉德華有六個兄弟姊妹，對家人向來出手闊綽的他，曾資助弟弟劉德盛創辦公司，目前已是身價上億的成功人士，唯獨對窮困潦倒的大姐，始終不願出手援助，受訪時甚至含淚表示「絕不能幫她」，有傳言指出劉德華剛成名時，只要大姐一句話就是力挺到底，無奈大姐不僅不知足，還把劉德華贊助她的錢拿去賭博，欠下一屁股債務。

沒想到大姐女兒更假借劉德華名號招搖撞騙，甚至用演唱會名義欺騙無數粉絲，劉德華一氣之下便斷絕金錢援助，沒想到大姐並未因此反省，反倒在媒體面前裝可憐，指責劉德華忘恩負義，種種行徑讓劉德華徹底心死，才狠下心與大姐一家人徹底斷絕往來，因此即便對方住在貧民窟，依舊不願出手相助，不過此小道消息未獲得當事者證實。

反觀女兒4歲生日時，劉德華直接買下位於黃金地段加多利山的豪宅，價值2億港幣（約新台幣8億）的別墅當作生日禮物，此外，重視家庭隱私的劉德華，更購入港幣2億（約8億台幣）的私人飛機，計畫用來全家出遊，種種行徑足以見得對女兒的疼愛。

(中時新聞網)