【獨家】琉球籍漁船觸礁鵝鑾鼻西南方海域 船上4人失蹤 09:342021/05/06 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 琉球籍漁船觸礁鵝鑾鼻西南方海域，船上4人未尋獲。（翻攝照片／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間10時許傳出觸礁在鵝鑾鼻西南方海域8.3浬處，且船身已成半沉狀態，而船上4人尚未尋獲，目前海巡等相關單位正積極搜救中。 據了解，漁船觸礁點為北緯21度45.416分、東經120度49.5136分，船上有1陳姓船長、2台籍船員、1印尼外籍移工，至今都尚未尋獲，海巡指出，目前全力搶救中。 疫情失控 印度單日40萬確診 福建男13小時渡黑水溝抵台中港 稱一路風平浪靜 (中時 ) #觸礁 #尋獲 #鵝鑾鼻 #漁順昇168號 #失蹤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台聚集團建設公司總座涉內鬼 收遠雄4億回扣獲200萬交保 08:212021/05/05 社會 軍事進逼不只測試 華郵：北京欲迫台投降 美也難嚇阻 14:182021/05/02 國際 潑蟑後得知有警局長 驚呼完蛋 04:102021/05/05 社會新聞 精障香燈腳參與媽祖回鑾 失踨近半月通霄警尋獲助返家 17:392021/05/03 社會 合歡山花季車潮湧現增加救援時間 遭蜂螫山友自備藥物應急 15:062021/05/02 寶島 文大國發所》基隆外海有事？解放軍偵蒐意欲何為？（陸文浩、廖德智） 12:582021/05/03 尚青論壇 馬籍男大生搭車遺失藍芽耳機 警調監視器速尋回 14:022021/05/01 社會 鼎晟吸金百億又騙銀行 鼎晟負責人及銀行主管交保 08:192021/05/05 社會 聯結車疑未保持安全距離 釀5車追撞事故1人輕傷 09:082021/05/06 社會 朱冠甍失事F-5E戰機打撈上岸 東檢會同運安會等釐清失事原因 17:252021/05/02 政治 野柳海洋世界外籍男 疑窗台抽菸不慎墜樓 13:362021/05/02 社會 社會熱門新聞 陸軍586旅爆連長邀4男女士官寢室內脫衣喝酒 軍團怒：檢討汰除 - 社會 美髮師酒駕撞死黃暐瀚母爆錯拿發票巧合 過失刑責差5倍 - 社會 美髮師撞死黃暐瀚母前公司遭網灌爆 急曝「鐵證」切割澄清 - 社會 酒駕賓士撞死黃暐瀚母 美髮師車禍前IG貼文曝光 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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