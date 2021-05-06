琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間10時許傳出觸礁在鵝鑾鼻西南方海域8.3浬處，且船身已成半沉狀態，而船上4人尚未尋獲，目前海巡等相關單位正積極搜救中。

據了解，漁船觸礁點為北緯21度45.416分、東經120度49.5136分，船上有1陳姓船長、2台籍船員、1印尼外籍移工，至今都尚未尋獲，海巡指出，目前全力搶救中。

(中時 )