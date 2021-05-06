檢警追查犯下北市潑蟑案的5名嫌犯，吳姓主嫌遭到羈押，另3人交保。但5人落網時均供稱將手機丟棄，檢方面對嫌犯「空口說白話」的證詞高度懷疑幕後藏鏡人早已下好指導棋，但吳嫌表示，自己因欠一名男子債務，對方宣稱與鉅星匯老闆吳政男有1500萬債務，就要求吳嫌協助討債，並約定好可分三成，吳嫌自稱與吳政男聯繫遭拒，一氣之下才找小弟潑蟑螂要給對方好看，並逼吳政男出面處理債務。

不過令人起疑的是，潑蟑5人落網時，身上都沒手機，他們也坦承，為了避免警方追查鎖定行蹤，逃逸過程把手機全丟了。吳嫌藉此辯稱，與他聯繫的債主早已在大陸，兩人都是透過通訊軟體聯繫。檢警研判，吳嫌一推二五六的態度，顯然是有備而來。

天秤座西餐廳老闆吳政男2019年初集資逾億，在台北市新生北路打造高級宴會廳，此後卻不斷傳出他投資糾紛，與人有債務糾葛，警方掌握他多次遭人催討債務，去年9月甚至有不明人士到餐廳前撒冥紙、扮道士鬧事喧嘩，目的就是要吳出面「處理」債務，據傳當時那筆債務達6500萬，警方當天獲報即逮人送辦。

警方警方仍積極尋找遭丟棄手機，雖無法調閱手機裡的通聯，仍會從其他跡證追查幕後藏鏡人，釐清5人所謂「受託催債」的犯案動機是否為真。

檢方調查也指出，犯案後4人隨即聯絡見面，決定一同前往台中躲避，還丟棄手機避免警方定位，4人均有逃亡事實；而吳男自陳有以通訊軟體聯繫未到案主謀，以討債所得金額2至3成為報酬犯案，並實際支付1萬6000元報酬給曹男、許男，卻辯稱不知主謀名字及住所，顯有迴護主謀的情形。

警方今天也聯繫「鉅星匯」餐廳老闆吳政男，要他以被害人身分作證，但吳表示今天沒空，警方將擇期發通知書傳喚他到案。

(中時新聞網)