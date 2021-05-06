湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)在5月3日不敵暴龍時受傷退場，他因右腳踝痠痛退出了比賽，緊接著他也缺席對金塊的比賽，而據報導，他還將缺席對拓荒者和快艇的比賽，不過這還不是最壞消息，因為詹姆斯的傷勢可能無法在本季完全復原。

LeBron James has reportedly visited an ankle specialist, and is planning to be "cautious" before making his second return for the Lakers. https://t.co/6AszdsSIfh pic.twitter.com/jl2kBsN5nq — Silver Screen and Roll (@LakersSBN) May 5, 2021

一位NBA記者表示：「我認為他將嘗試繼續在例行賽上場，也許是下週，他對傷痛有極大程度忍耐力，他在生涯已展示這點，他有決心，但目前真的得休息。」「詹姆斯腳踝恐怕要到休賽期才能完全康復，不得不在季後賽帶傷作戰！」這位記者繼續說道，「所以在下週接近例行賽最後一場時，可能看到他延後自己復出，嘗試再休息一段時間，盡可能恢復到百分之百狀態，但我認為，他不會在剩餘賽季達到百分之百康復。」

本季詹姆斯確實不是以前那個「不老戰神」，前陣子他也坦承自己無法恢復到巔峰時期的狀態，畢竟他真的高齡36歲了，要在場上飛天遁地對他來說相當吃力，不過湖人本季戰績起伏不定，或許和詹姆斯無法常常上陣有關，另外安東尼戴維斯(Anthony Davis)也才剛復出不久，兩巨星缺陣確實帶給本季的湖人麻煩。

本季詹姆斯出賽43場全部先發，場均打33.7分鐘，能夠得到25分7.8助攻7.9籃板，投籃命中率51.3%、三分命中率36.6%、罰球命中率70.1%，仍維持不錯的效率，近5場能砍下21.4分7.2籃板和7助攻，雖然忍著腳傷，但看出來他還是相當拼命為湖人隊奮鬥，畢竟湖人目前只排在西區第六，季後賽之旅並不樂觀，至於他的傷勢會影響多少，可能要繼續看下去了！

(中時新聞網)