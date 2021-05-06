星馬世紀歌后上官萍（新北市文化局提供）

動感歌王林沖（新北市文化局提供）

駐唱歌后江玉如（新北市文化局提供）

隨片登台寶島歌后文香。（新北市文化局提供）

50年代風靡全台的《群星會》是台灣電視史上首部電視歌唱節目，許多經典金曲至今仍琅琅上口；新北市文化局5月8日起連5個周末在空軍三重一村舉辦「時代風華眷戀經典演唱會」，首周（8日）適逢母親節，由《群星會》時期代表歌手打頭陣，包括《星星知我心》吳靜嫻、星馬世紀歌后上官萍、動感歌王林沖連袂演出，帶來一場復刻版的音樂饗宴。

新北市文化局長龔雅雯表示，配合文化部的藝文振興方案，今年以「時代風華眷戀經典演唱會」為主題，透過資深藝人的經典作品來傳達台灣深厚的鄉土情感。近年來也都持續在空軍三重一村提供演出舞台，全力支持資深藝人舉辦展演活動，增添眷村復古的懷舊味道，使民眾也能重溫當年光景。

母親節周末首場推出「歌頌群星會演唱會」，邀請群星會時期的代表人物星星知我心吳靜嫻、星馬世紀歌后上官萍、動感歌王林沖連袂演出，呈獻五０年代國語老歌跨時代的經典風華。隔天5月9日母親節當日下午，邀請台灣國寶歌后紀露霞、隨片登台寶島歌后文香，駐唱歌后江玉如舉辦「唱乎妳ㄟ歌演唱會」。欣逢母親佳節週末，連續兩天聽到《母親我愛你》、《星星知我心》、《媽媽我思念妳》、《媽媽請你也保重》、《家後》等應景歌曲。

新北市文化局指出，「時代風華眷戀經典演唱會」自5月8日起到6月6日，接連5個六日的午後時光，共舉辦10場不同特色與主題的小型演唱會，表演者都是一時之選，喜愛經典歌曲的歌迷們，絕對不容錯過。入園民眾一律採實聯制、禁止飲食、全程配戴口罩、測量額溫及保持安全社交距離。

(中時 )