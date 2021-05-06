瑞昱(2379)法說釋出正面訊息，看好持續需求強勁，全球PC市場持續成長，面對產能緊張問題，瑞昱也持續極大化有限產能，美系外資也重申瑞昱買進評等、目標價666元，2021年、2022年每股獲利落在27.18元、30.77元。

美系外資表示，第一季營收季增加5.68%、年增加46.5%，每股獲利為5.98元，營收、獲利均高於先前市場預期，瑞昱第一季財報亮點落在毛利率，單季毛利率由去年第四季的43%上升到44.8%，主要是來自於更好的產品組合，PC產品的比重來到34%，也因此，第一季營業利益率也由去年第四季的12.0%擴大至12.8%，庫存天數則增加到66天。

美系外資表示，瑞昱4月營收相較3月下滑，主要是面臨了一些生產上的瓶頸，在產能緊張下，瑞昱仍看好第二季需求相當強勁，瑞昱因生產規模大故在爭取產能上具一定優勢，至於毛利率方面，有鑑於半導體產能吃緊，最必要的就是會盡量極大化有限產能，在這種情況下，就會將低毛利產品次序往後調整，故在產能吃緊下，反而會有利於產品組合，預估瑞昱第二季營收增長0~5%，毛利率落在44~46%，重申瑞昱買進評等、目標價666元，2021年、2022年每股獲利落在27.18元、30.77元。

美系外資表示，瑞昱預計2021年整體市場PC出貨量將達到3.5~3.6億規模、年增長15~20%，預計下半年PC需求仍會比上半年強，現階段包括公司和通路的PC庫存依舊很低，瑞昱也預估下半年產能緊張狀況恐更加劇，甚至會延續到明年上半年。

(時報資訊)