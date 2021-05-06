鳳軒民俗技藝團招牌「十二婆姐陣」。（柯宗緯翻攝）

高市府青年局輔導在地青年創業，開辦青創貸款以來。特別的是，就連愛好陣頭文化的青年、「鳳軒民俗技藝團」負責人陳永宏也前來申請，他為吸引觀眾目光，下場反串招牌陣頭「十二婆姐」，意外暴紅闖出名堂，期待透過青創貸款繼續傳承技藝。

陳永宏透露，當初在偶然機緣下意外踏入陣頭圈，讀中學時因迷上攝影，常利用課餘時間到處拍攝，一次偶然機會到宮廟拍攝廟會活動，頓時被陣頭藝術色彩繽紛且充滿活力動作所吸引；從此每逢假日便至各大廟會觀摩、攝影，結識了許多廟會活動業者及宮廟人員。

陳永宏大學畢業後，從事廟會活動仲介，穿梭於大小廟宇之間，之後自己成立表演團體「鳳軒民俗技藝團」，除堅持傳統文化外，也嘗試將傳統表演形式改良，在許多動作、服裝或是音樂中加入現代電子元素，大幅提升表演效果，深獲民眾喜愛。

然而，團內表演者大多年長，陳永宏擔心無法吸引觀賞者目光，便試著自己下場反串招牌陣頭「十二婆姐」與「民俗牛犁陣」，未料效果奇佳，獲得廟方及觀賞民眾一致讚賞，知名度大開，活動邀約不斷，他也不斷求新求變，期許有朝一日能將陣頭表演搬進國家級演藝廳，甚至進軍國際，發揚台灣廟宇文化。

青年局長張以理表示，高雄市開辦青創貸款以來，已協助近150位青年取得創業資金，總核貸金額已逾1.6億元，申貸過案率超過90％，而利率1.94％、最高借貸200萬元、免徵擔保品及前3年利息全額補貼等優惠條件更令眾多創業者申貸趨之若鶩。

張以理提到，願意從事傳統藝術表演的青年已經越來越少見，很高興可以給予願意留在家鄉、熱愛傳統陣頭文化的青年實際支持，期待「鳳軒」能帶動創新能量，為傳統文化注入活水。

青年局指出，為了讓致力於事業經營的青年都能夠獲得實質幫助，今年特地修法針對沒有公司或商業登記的小規模商業提供最高50萬元的貸款額度，擴大支持在地青年。如有創業資金需求或其他問題，可逕洽青年局單一服務窗口07-7995678分機2367，或至青年局網站(https：／／youth.kcg.gov.tw／)查詢相關資訊。

(中時 )