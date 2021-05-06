諾富特爆混居中央地方互甩鍋 陳時中：執行起來有漏洞

華航諾富特飯店群聚感染事件，中央與桃園市政府至今仍然在互踢皮球，不認擁有管理權責，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天再次強調，法規上本來就已規定好權責，桃園市府管理諾富特二館，一館則是民航局指定供外籍機師使用的檢疫場所，下午會再找桃市府、民航局、華航開會釐清權責所在。

諾富特群聚案至今已爆發2周，造成28名相關人員確診，但飯店的管理權責到底歸誰管？中央與地方持續踢皮球，桃園市長鄭文燦昨天砲轟中央「從來沒給過機組員名冊」，但陳時中今天回應，機組員名冊一直都在民航局手中，然而檢疫旅館的名單，也沒有要求一定要造冊給地方政府，「所有檢疫旅館都是這樣。」

陳時中今赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，會前媒體詢問，會不會覺得鄭文燦將責任「甩鍋」中央？陳時中回應，這沒有甩鍋不甩鍋的問題，本來法規就有規定，「只是大家可能不是很清楚」，因此下午要召開會議，讓民航局、桃市府、華航釐清，「把規定講清楚，把法規拿出來讓大家清楚自己的職責所在。」

陳時中解釋，當初諾富特飯店申請成為檢疫旅館的只有二館，這部分應是由桃園市政府負責，至於一館則是由民航局指定提供外籍機師的檢疫場所，「這部分桃園市政府認為非屬他們業管」，至於華航在諾富特飯店中的管理上，「我相信裡面有一些違規，這部分會請法制組研議裁罰。」

外界質疑，綠營立委先前協調將機師檢疫天數放寬至3天是本次防疫破口的最大關鍵，陳時中表示，所有機師的相關防疫規範更動都有經指揮中心專家討論，但任何措施都可能存在相關漏洞，要盡量把漏洞補起來，「世界上沒有哪一個國家都跟一般民眾一樣實施14天的居家檢疫。」

【LIVE直播】陳時中赴立法院報告 會前媒體聯訪

【LIVE直播】陳時中赴立法院報告 進行施政報告並備質詢

(中時 )