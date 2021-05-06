農田水利會去年改制，各地水利地溝渠出現垃圾爆量嘸人清亂象。（黃福其攝）

農田水利會去年改制，各地水利地溝渠出現垃圾爆量嘸人清亂象，地方痛批，農田水利會以前三天兩頭就來巡視清理，去年改成官派後高高在上，只會打官腔等發包處理；農田水利署桃園管理處強調，只能勸導民眾不要亂丟垃圾，這是長年的問題並非改制問題。國民黨革實院長羅智強得知後，氣得在臉書大罵「垃圾政府」、「民進黨真的很『垃圾』。」

羅智強說，這世上有一種「垃圾政府」，就叫「民進黨政府」；這絕對不是罵人，而是民進黨真的很「垃圾」。他說，民進黨強奪民產沒收水利會，把位子拿來朋分雞犬就算了，好歹也做做事吧！從民進黨沒收水利會後，水利會在民進黨的官派領導之下，竟任由寶貴的灌溉溝渠，被垃圾占滿嘸人清，「蚊蟲遍佈、飄惡臭」，這不是垃圾政府，什麼是垃圾政府？

「民眾憤怒『農水署接手後管理層都高高在上，根本不了解地方需求！』」羅智強怒批說，卡位奪產奮勇爭先，卡到位置就擺爛，放任垃圾滿溝；他要問沒收水利會的蔡英文，「請問爆發登革熱怎麼辦妳要先去給蚊子叮嗎？」

(中時 )